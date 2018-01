Bielefeld holt drei Punkte in Bochum

Bochum Der VfL Bochum rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Das Team unterlag gestern Abend gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 (0:0) und hat als Tabellen-14. nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Ostwestfalen können als Achter wieder in Richtung der...