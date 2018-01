NBA: Nowitzki und Dallas verlieren erneut - Schröder gewinnt

Dallas (dpa) – Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich am Montag den Miami Heat mit 88:95 geschlagen geben. Der 39-jährige Nowitzki erzielte bei der Heimniederlage zehn Punkte und holte sechs Rebounds. Dallas liegt mit 16 Siegen und 35 Niederlagen auf den vorletzten Platz in der Western Conference. Jungstar Dennis Schröder feierte mit den Atlanta Hawks nach zuletzt drei Niederlagen in Serie einen Heimsieg. Das Team aus Georgia besiegte die Minnesota Timberwolves 105:100.

