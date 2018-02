Erste deutsche Athleten ziehen ins Olympische Dorf ein

Pyeongchang Die ersten deutschen Athleten sind im Olympischen Dorf in Gangneung eingezogen. Angeführt von der fünfmaligen Olympiasiegerin und Fahnenträger-Kandidatin Claudia Pechstein haben acht Eisschnellläufer ihre Quartiere bezogen, wie Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig mitteilte. Erwartet wurden am Freitag die Rodler unter anderen mit den Olympiasiegern von Sotschi 2014, Felix Loch und Natalie Geisenberger, sowie die beiden aus Dresden stammenden Short-Track-Starterinnen Anna Seidel und Bianca Walter. Die Winterspiele in Pyeongchang werden am 9. Februar eröffnet.

