Sieg für Maria: Deutsche Fed-Cup-Damen führen in Minsk

Minsk Tatjana Maria hat die deutschen Tennis-Damen im Erstrunden-Duell des Fed Cups in Weißrussland in Führung gebracht. Die deutsche Nummer eins setzte sich in Minsk gegen Vera Lapko mit 6:4, 5:7, 6:0 durch und holte damit den zweiten Punkt für das stark ersatzgeschwächte deutsche Team. Damit fehlt der Mannschaft des neuen Teamchefs Jens Gerlach nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Im vierten Einzel trifft Antonia Lottner auf Aryna Sabalenka.