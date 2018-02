Keine Pause für die Helden von Pyeongchang

Als die Eishockey-Helden von Pyeongchang mit kleinen Augen in den Flieger in die Heimat stiegen, trug nicht nur Christian Ehrhoff eine Fahne. Nach dem silbernen Ende ihres Olympia-Märchens hatten sie im Deutschen Haus die Nacht feuchtfröhlich durchgemacht und waren um vier Uhr früh in den Bus zum...