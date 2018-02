Vorerst kein Videobeweis in der Champions League

Bratislava Die Europäische Fußball-Union (Uefa) will die Tür für den Video-Assistenten bei Spielen der Champions League zunächst nicht öffnen. „Ich glaube nicht, dass es ein genereller Standard wird, aber sie werden es jedem erlauben, es zu testen“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin in Bratislava. An...