Paris zittert um Neymars rechten Fuß

Ganz Paris ist krank vor Sorge, denn Neymar trägt derzeit Schiene statt Goldschmuck. Via Instagram schickte der brasilianische Fußball-Superstar ein Bild von seinem dick bandagierten Fuß in die Welt, die er so sonst eher an seinem extrovertierten Lebensstil teilhaben lässt. Eine Verstauchung im...