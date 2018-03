Braunschweig Robert Vos ist beim Championat von Braunschweig zum Sieg geritten. Der Springreiter aus den Niederlanden gewann das Hauptspringen des zweiten Turniertages am Samstag im Sattel von Carat mit der deutlich schnellsten Runde des Stechens. Auf Platz zwei kam Finja Bormann aus Harsum in Niedersachsen mit A crazy son of Lavina vor dem Iren Cameron Hanley mit Eis Isaura. dpa

