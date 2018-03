Wolfsburg Die Grizzlys Wolfsburg haben das Auftaktspiel in der Qualifikationsrunde für die Play-Offs gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Die Tore für den Vizemeister schossen Sebastian Furchner, Christoph Höhenleitner, Brent Aubin und Stephen Dixon. Damit gehen die Grizzlys in der Best of 3-Serie mit 1:0 in Führung.

