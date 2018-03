Weltmeister Vetter schockt Konkurrenz

Leiria Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat mit einem starken Auftritt in Portugal gleich im ersten Anlauf die Norm für die Heim-EM in Berlin (7. bis 12. August) souverän erfüllt. Der 24-Jährige übertraf beim Winterwurf-Weltcup in Leiria trotz Nässe und Kälte mit 92,70 Meter die Vorgabe...