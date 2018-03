Marschroute für den BVB: Attacke

Zittern müssen Borussia Dortmund und RB Leipzig irgendwie beide: Keiner will im Europa-League-Achtelfinale ausscheiden – so viel ist sicher. Doch die Vorzeichen sind höchst unterschiedlich. Während der BVB am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport 1) im Rückspiel in Salzburg vor einer mittelgroßen Blamage...