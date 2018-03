Von Schwimmflügeln und warmem Tee

. Anja Wicker „duschte“ am Schießstand, Clara Klug forderte Schwimmflügel, und Andrea Eskau fühlte sich bei schmelzendem Schnee an warmen Tee erinnert: Die frühlingshaften Temperaturen machen den Sportlern bei den Paralympics in Pyeongchang zu schaffen. Um die Strecken zu schonen, wurden...