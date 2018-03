NBA: Dennis Schröder verliert erneut

Atlanta Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen NBA die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus Georgia musste sich am Donnerstag (Ortszeit) den Charlotte Hornets mit 117:129 (55:63) geschlagen geben. Der 24-jährige Braunschweiger erzielte 17 Punkte und verteilte acht Assists. Bei den Gästen aus Charlotte spielten Center Dwight Howard (33 Punkte/12 Rebounds) und Nicolas Batum (10 Punkte/16 Assists/10 Rebounds) groß auf. Atlanta bleibt mit 20 Siegen und 49 Niederlagen weiter auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. dpa

