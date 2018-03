14 Teams im Abstiegsstrudel. Eintracht ist dabei.

In der 2. Fußball-Bundesliga herrscht Spannung wie selten zuvor in den vergangenen Jahren. Erzgebirge Aue hat mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth die Brisanz in der Liga noch einmal gesteigert. Aue, mit 33 Punkten auf Rang 16 in der Tabelle und damit...