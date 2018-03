Paarlauf-Olympiasieger Savchenko/Massot bei WM in Führung

Aljona Savchenko und Bruno Massot lieferten in Mailand ein starkes Kurzprogramm ab. Foto: dpa

Mailand Die Olympiasieger Savchenko/Massot liegen bei der WM in Mailand vorn. Mit einem Klasse-Kurzprogramm gehen sie mit Vorsprung in die Paarlauf-Kür und können erstmals gemeinsam Weltmeister werden.

Von Müdigkeit keine Spur. Nach einer erfrischend-peppigen Kurzkür zum Lindy Hop "That Man" ist der erste WM-Titel für die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot zum Greifen nahe.

Die Wahl-Oberstdorfer übernahmen in Mailand mit einer persönlichen Bestmarke von 82,98 Punkten die Führung. "Wir laufen hier ohne Druck", sagte der von den Winterspielen immer noch stark erkältete Massot, "es ist egal, welche Farbe die Medaille hat. Unser großes Ziel haben wir ja erreicht."

So locker traten die Vorjahres-Zweiten auch auf. "Es war schwierig, wir sind Olympiasieger, aber das war gestern", sagte Savchenko. "Heute sind wir bei der WM. Es war unser Ziel, unser bestes Kurzprogramm zu laufen, das hat uns in dieser Saison noch gefehlt. Was kann man sich noch mehr wünschen?"

Zwar fehlen die chinesischen Titelverteidiger Sui Wenjing/Han Cong wegen eines Ermüdungsbruchs der 22-Jährigen. Aber die russischen Europameister Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow (81,29) und die Franzosen Vanessa James/Morgan Cipres (75,32) lauern auf ihre Chance. Die WM auszulassen, war für Savchenko keine Option: "Ich mag Italien - die Sprache, das Essen und die Mode." Zudem seien Familie und Freunde nach Mailand gekommen.

"Bruno hat noch keinen WM-Titel, deswegen ist er hoch motiviert", sagte Elke Treitz, Vizepräsidentin der Deutschen Eislauf-Union. Aber auch die 34 Jahre alte Savchenko, die mit Robin Szolkowy bereits fünfmal triumphierte, will noch einmal ganz oben auf das Treppchen. Denn ob das Erfolgspaar seine Karriere fortsetzt, ist noch unklar und soll erst im April besprochen werden.

Einen guten WM-Einstand feierten die Berliner Annika Hocke/Ruben Blommaert, die sich als 16. mit 63,26 Zählern haarscharf für das Finale qualifizierten. "Es ist nicht einfach, aber wir haben das Beste gezeigt, was wir können", sagte der 25 Jahre alte Bundeswehrsoldat. Trainer Knut Schubert war begeistert: "Das ist super für die erste Saison. Wenn das so weitergeht, lässt sich etwas Feines formen."