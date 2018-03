Düsseldorf Fußball-Weltmeister Deutschland ist mit einem Remis ins WM-Jahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trennte sich am Abend in Düsseldorf von Spaniens Nationalmannschaft 1:1. Rodrigo Moreno hatte die Gäste in der 6. Minute nach einem Traumpass von Andres Iniesta in Führung gebracht. Bayern-Stürmer Thomas Müller glich in der ausverkauften Arena noch vor der Pause aus. Zwölf Wochen vor WM-Beginn in Russland blieb der Weltmeister damit auch im 22. Spiel ungeschlagen.

