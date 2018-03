Basketball-Talent Wagner mit Michigan im Halbfinale

Los Angeles Das Berliner Basketball-Talent Moritz Wagner hat die Michigan Wolverines bei der prestigeträchtigen US-College-Meisterschaft ins Halbfinale geführt.

Das Uni-Team des 20-Jährigen setzte sich in Los Angeles mit 58:54 (27:26) gegen Florida State durch. "Das ist unglaublich. Das hätte ich mir niemals träumen lassen", schwärmte Wagner über den Einzug ins Final Four in San Antonio.

Der Power Forward war mit zwölf Punkten zweitbester Werfer seines Teams und holte sechs Rebounds. Im Halbfinale trifft Michigan auf das Überraschungsteam des diesjährigen Turniers, die Loyola University Chicago. Die beiden Halbfinalbegegnungen des K.o.-Turniers finden am 31. März im texanischen San Antonio statt. Beim NCAA-Tournament kämpfen 68 Mannschaften um die Meisterschaft im College-Basketball.

Als bislang letzter deutscher Spieler stand der heutige ALBA-Berlin-Profi Niels Giffey vor vier Jahren mit Connecticut beim Triumph in der Uni-Meisterschaft auf dem Parkett. Auch Bundestrainer Henrik Rödl holte in seiner aktiven Karriere 1993 mit North Carolina die Meisterschaft.