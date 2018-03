Madrid Spaniens Nationalmannschaft hat knapp drei Monate vor Beginn der Fußball-WM einen deutlichen Sieg gegen Argentinien gefeiert und ihre starke Form unterstrichen. Die Mannschaft von Julen Lopetegui bezwang den Vize-Weltmeister in Madrid nach einer starken Leistung mit 6:1. Spanien trifft bei dem Turnier in Russland in der Vorrunde auf Portugal, Marokko und den Iran, Argentinien bekommt es mit Island, Kroatien und Nigeria zu tun.

