Argentinien ohne Messi chancenlos

Madrid Selbst die Aufmunterung von Lionel Messi half nicht. Zur Halbzeit besuchte Argentiniens angeschlagener Superstar seine Teamkollegen in der Kabine und versuchte sich als Motivator. Es war vergebens: Der zweimalige Fußball-Weltmeister kassierte mit dem 1:6 gegen Spanien am Dienstag in Madrid die...