Mutapcic könnte Bayern-Basketballer bis Saisonende betreuen

München Nach der überraschenden Trennung von Trainer Sasa Djordjevic könnte der bisherige Assistent Emir Mutapcic die Basketballer des FC Bayern bis zum Saisonende als Chefcoach betreuen.

"Das kann passieren", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic im Podcast von Telekom Sport. "Ich glaube, dass wir ganz genau wissen, was wir wollen. Wir haben eine Wunschkonstellation."

Der ehemalige Nationalspieler Pesic wollte die Pläne des Spitzenreiters der Bundesliga allerdings nicht konkreter formulieren. "Wenn ich das klarer ausdrücken wollen würde, würde ich das tun", sagte der 41-Jährige. Auch ein mögliches Engagement des kürzlich beim deutschen Serienmeister Brose Bamberg entlassenen Italieners Andrea Trichieri wollte Pesic nicht ausschließen: "Ich schließe gar nichts aus."

Der 50 Jahre alte Serbe Djordjevic war am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt worden. Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag in Oldenburg übernahm Mutapcic. Der FC Bayern hatte Djordjevic im Sommer 2016 als Nachfolger von Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic verpflichtet.