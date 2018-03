Matthias Sammer kehrt zum BVB zurück - als Berater

Dortmund. Wenn es ganz blöd läuft, wird das Auswärtsspiel am Samstagabend in München ein bitteres Ende nehmen. Dann müssen die Profis von Borussia Dortmund mitansehen, wie der größte Rivale vor ihren Augen in der Allianz-Arena den vorzeitigen Titelgewinn feiert. Gewinnt nämlich der Tabellenzweite Schalke 04...