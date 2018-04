1. FC Magdeburg mit hart erarbeitetem 1:0 in Unterhaching

Unterhaching Der 1. FC Magdeburg hat bei der SpVgg Unterhaching drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf eingefahren. Mit dem 1:0 (0:0) am Ostersonntag in der 3. Fußball-Liga schiebt sich der FCM wieder auf Tabellenplatz zwei und hat zwei Punkte Vorsprung vor dem Aufstiegsrelegationsplatz. Vor 5000 Zuschauern erzielte Philipp Türpitz in der 77. Minute den entscheidenden Treffer. dpa