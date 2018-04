Eisbären gewinnen Auftakt in Finalserie - 4:3 in München

Als Kunstklub sind sie verschrien, die Roten Bullen. Im Fußball wie im Eishockey. Nur sind die Gegner an der Eisfläche weniger laut, weil die Vereins-Konstruktion mit einem zahlungskräftigen Gesellschafter als maßgeblicher Instanz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehr Standard als Ausnahme ist. Tradition wird trotzdem lieber gesehen als schneller Ruhm.

Doch in München, das muss man zugeben, hat Red Bull es immerhin geschafft, in kurzer Zeit die fanatische Eishockeybasis der Stadt an sich zu binden. Und die kann sich mit den Traditionsfans anderer Klubs messen, wie die Choreografie zum ersten Finalspiel gegen die Eisbären Berlin zeigte. Das Ziffernblatt eines einarmigen Banditen wurde dargestellt in der Nordkurve, zwei Felder mit DEL-Pokal, auf dem dritten, beweglichen Feld drehten die Fans den dritten Pokal ins Bild. Jackpot also, oder Hattrick. Das wollen sie ja bei den Bayern nach den Titeln 2016 und 2017. Dem nächsten sind sie allerdings noch nicht näher gekommen. Im ersten Spiel der „Best of seven“-Serie setzten sich die Eisbären 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) durch. In Berlin geht es Sonntag weiter.

Die Partie zwischen den beiden offensivstärksten Teams der Liga bot genau das, was man erwarten durfte: attraktives, dynamisches und mitreißendes Eishockey. Das präsentierten die Kontrahenten vom ersten Bully an. Nach nur 70 Sekunden gelang Jamie MacQueen sogar die Führung für den EHC. Ein perfekter Start, der in diesem Duell aber noch nichts zu bedeuten hatte. Denn auf Rückstände, das haben die Münchner öfter gezeigt, reagieren sie gereizt. Unheimlich druckvoll und unwahrscheinlich schnell stießen sie nach vorn. Jonathan Matsumoto glich schließlich aus (12.).

Diesem Angriffswirbel der Münchner zu widerstehen, das ist die große Herausforderung. die Berliner nahmen sie viel Elan an, waren darauf bedacht, das Spiel der Bayern zu unterbinden, indem sie diese in deren eigenem Drittel beschäftigen. Sie drängten ihrerseits schnell nach vorn, versuchten, so früh wie möglich die Pucks zu erobern und RB nicht über die neutrale Zone hinauskommen zu lassen. Eine Weile erarbeiteten sie sich sogar ein Übergewicht, Sean Backman (15.) und James Sheppard (25.) trafen dabei.

Wenn die Bayern gegen ihren eigenen Stil anspielen müssen, bekommen also auch sie Probleme. Doch beeindrucken lassen sie sich nicht, halten ihr Tempo konstant hoch. Brooks Macek traf zum 3:2, weil die Eisbären einen Moment unachtsam waren und ihn unbewacht ließen (28.). Mit aller Energie wehrten sich die Berliner dagegen, weitere Fehler zu begehen. So ergab sich ein packendes Duell, das hin- und herwogte. Wobei sich die Eisbären aber etwas mehr aufzureiben schienen, sie wurden defensiver. München drückte, blieb jedoch nicht fehlerfrei, so dass die Eisbären durch Louis-Marc Aubry auf 4:2 erhöhen konnten (55.). Das genügte für den ersten Sieg des Außenseiters in dieser Serie, Keith Aucoin verkürzte nur (60.). Auch vor einem Jahr, als die Klubs sich im Halbfinale gegenüberstanden, gewann der EHC zunächst in München – dann aber nicht mehr. Das soll sich diesmal ändern. Damit die Tradition wieder siegt.