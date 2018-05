Alexander Zverev im Münchner Finale: Deutsches Endspiel fix

Alexander Zverev hat wie im Vorjahr das Finale des ATP-Tennisturniers in München erreicht und ist nur noch einen Sieg von der Titelverteidigung entfernt.

Der Hamburger schlug am Samstag Hyeon Chung aus Südkorea mit 7:5, 6:2. Damit kommt es bei den BMW Open erstmals nach 2013 wieder zu einem deutschen Showdown: Der Weltranglistendritte trifft auf den Sieger der Partie von Rekordchampion Philipp Kohlschreiber gegen Maximilian Marterer.

Der 21 Jahre alte Zverev überzeugte gegen den gleichaltrigen Chung vor allem beim Return, schaffte fünf Breaks und feierte im dritten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-22. seinen ersten Sieg. Er nahm Revanche für das Grand-Slam-Aus bei den Australian Open im Januar dieses Jahres in der dritten Runde. In Melbourne zog Chung bis ins Halbfinale ein und sorgte damit für die größte Überraschung.

Am Aumeisterweg erwischte der Asiate bei frühlingshaft warmen Top-Bedingungen und vor ausverkauften Rängen auf dem Centre Court den besseren Start, nahm Zverev den ersten Aufschlag ab und lag 3:0 in Führung. Aber der Deutsche entschied die folgenden fünf Spiele für sich. Mit dem vierten Satzball holte sich Zverev Durchgang eins.

Die Aufschlagschwäche konnte Chung auch danach nicht ablegen und gab im zweiten Satz das Service zum 1:2 und 1:4 ab. Der Youngster verpasste sein erstes Finale auf der ATP-Tour. Nach 91 Minuten entschied Zverev die Begegnung mit dem zweiten Matchball für sich.

Im Anschluss stand Kohlschreibers Match gegen seinen Trainingskumpel Marterer an. Der Augsburger will zum sechsten Mal in München in das Endspiel und dann seinen vierten Erfolg feiern. Damit würde der 34 Jahre alte Routinier zum alleinigen Rekordsieger avancieren. Marterer steht erstmals in seiner Karriere in einem ATP-Halbfinale.