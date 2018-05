Löws Assistent: Neuer noch "nicht mit Sicherheit" bei WM

Eppan Manuel Neuer hat seine Belastung im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter gesteigert. Doch auch nach dem zweiten Übungsspiel gegen die U20-Auswahl des DFB in Südtirol will die sportliche Leitung beim Kapitän weiter von Tag zu Tag schauen, so Co-Trainer Thomas Schneider. Ob Neuer mit Sicherheit beim Turnier dabei sei, könne man mit Sicherheit noch nicht sagen. Der 32 Jahre alte Bayern-Profi soll am Samstag gegen Österreich sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016 bestreiten. Danach will Löw entscheiden, ob Neuer mit nach Russland reist.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder