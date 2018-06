Blackout: Cavs verspielen möglichen Sieg gegen Golden State

Die Cleveland Cavaliers haben nach einem kuriosen Blackout den möglichen Sieg im ersten Spiel der NBA-Finalserie verschenkt.

In einer hart umkämpften Partie konnte sich der Titelverteidiger Golden State Warriors mit 124:114 (56:56, 107:107) nach Verlängerung gegen den Vizemeister der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA durchsetzen. Ein Fehler von Clevelands J.R. Smith brachte die Cavs kurz vor Ende der regulären Spielzeit im Auftaktspiel um den möglichen Erfolg.

Auch 51 Punkte von Superstar LeBron James reichten den Cavs nicht zum Auftakterfolg. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte das Team die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. George Hill verpatzte 4,7 Sekunden vor Schluss den zweiten von zwei Freiwürfen, der die Gäste mit 108:107 in Führung gebracht hätte.

Teamkollege J.R. Smith sicherte sich zwar den Rebound und gab seinem Team damit eine weitere Chance, zu punkten. Anstatt den Ball auf den Korb zu werfen, dribbelte er jedoch in Richtung Mittellinie. "Er dachte, wir seien mit einem Punkt in Führung", erklärte Cavs-Trainer Tyronn Lue das Missgeschick seines Spielers. "Er dachte, es wäre vorbei". Als Smith seinen Irrtum bemerkte, war es zu spät.

In der Verlängerung übernahmen dann die Gastgeber die Kontrolle. Golden State erzielte neun Punkte in Serie und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. Die Warriors konnten sich auf ihr Star-Trio verlassen. Stephen Curry (29 Punkte), Kevin Durant (26) und Klay Thompson (24) erzielten zusammen 79 Punkte. "Es war ein verrücktes Spiel", sagte Curry, der mit den Warriors den dritten Titel in vier Jahren holen will. "Alles, was am Ende zählt, ist der Sieg".

Bei den Gästen lieferte Superstar LeBron James eine weitere Galavorstellung ab. Der 33-Jährige erzielte 51 Punkte. Nur vier Spieler in der Geschichte der NBA konnten mehr Punkte in einem Finalspiel verbuchen. Zusätzlich kam er auf acht Assists und holte acht Rebounds. "Großartiges Spiel. LeBron ist unglaublich", schrieb Deutschlands Superstar Dirk Nowitzki auf Twitter. Kevin Love kam auf 21 Punkte und 13 Rebounds.

Durch den Heimerfolg liegen die Warriors in der Finalserie mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel findet am Sonntag ebenfalls im kalifornischen Oakland statt. Eine Rangelei zwischen Clevelands Tristan Thompson und Draymond Green von den Warriors kurz vor dem Ende der Partie könnte in den kommenden Tagen noch Folgen haben.