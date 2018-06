Washington nach Sieg gegen Vegas vor Gewinn des Stanley Cups

Washington Die Washington Capitals haben sich den ersten Matchball im Finale um den Stanley Cup gesichert. Bei einem Sieg am Donnerstag kann das Team um Torhüter Philipp Grubauer den ersten Meistertitel feiern.

Die Washington Capitals können nach einem Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights schon am kommenden Donnerstag erstmals den begehrtesten Eishockey-Pokal der Welt gewinnen.

Nach dem 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)-Erfolg führen die Capitals im Stanley-Cup-Finale mit 3:1 nach Spielen und könnten mit einem weiteren Erfolg die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL feiern.

"Es ist leicht, in einem möglichen Entscheidungsspiel zu früh an den Sieg zu denken", sagte Washingtons T.J. Oshie nach dem Sieg im vierten Spiel der Best-of-Seven-Serie. "Wir haben jedoch eine gute Gruppe von Anführern im Team. Diese werden von Beginn an fokussiert sein".

Oshie war es auch, der die Gastgeber mit seinem Treffer in der 10. Spielminute mit 1:0 in Führung brachte. Tom Wilson (17.) und Devante Smith-Pelly (20.) erhöhten noch vor der ersten Drittelpause auf 3:0. In zweiten Durchgang baute John Carlson (36.) die Führung der Capitals, bei denen der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer erneut nicht zum Einsatz kam, weiter aus.

Die Golden Knights scheiterten in den ersten beiden Dritteln ein ums andere Mal an Washington-Torhüter Braden Holtby oder dem Torgestänge. "Wir hatten zu Beginn des Spiels das Glück auf unserer Seite", sagte der 28-jährige Holtby. Am Ende hatte Holtby 28 Paraden auf dem Konto.

Im letzten Drittel konnte Vegas durch Treffer von Neal (46.) und Reilly Smith (53.) den Spielstand verkürzen. Michal Kempny (54.) und Brett Connolly (59.) sorgen jedoch mit ihren Toren für den Endstand im Spiel.

Washingtons Jewgeni Kusnezow verbuchte vier Torvorlagen beim Sieg seines Teams. Es war erst das vierte Vier-Assist-Spiel in der Geschichte der NHL-Finalserie.

Keine NHL-Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1942 hat eine 3:1-Führung im Stanley-Cup-Finale noch abgegeben. Grubauer wäre der erste deutsche Torhüter, der den Cup gewinnen könnte.