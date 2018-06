2:1-Pflichtsieg der DFB-Elf gegen Saudi-Arabien

Leverkusen Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im WM-Testspiel gegen Saudi-Arabien nur einen knappen Plichtsieg herausgespielt. Gegen den WM-Außenseiter hieß es am Ende 2:1. Wobei eins der Tore für die DFB-Elf ein Eigentor des saudischen Spielers Omar Hausawi war. In Führung gebracht hatte die deutsche Nationalmannschaft Timo Werner in der 8. Minute. "Wir haben heute viele Chancen vergeben und viele Chancen zugelassen. Am Ende hatten wir sogar noch Glück", kritisierte Bundestrainer Joachim Löw.

