Deutschland startet gegen Mexiko in WM

Moskau Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet heute in die WM in Russland. Auftaktgegner um 17 Uhr ist Mexiko. Joachim Löw will die Ansprüche auf die Titelverteidigung untermauern. "Wir wollen ein Zeichen setzen und haben den Anspruch, das Spiel zu gewinnen", sagte der Bundestrainer vor der Partie im Luschniki-Stadion. Verletzungssorgen gibt es vor dem Auftakt nicht. Alle Spieler sind fit. Die weiteren deutschen Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.