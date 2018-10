Berlin Sportmoderator Gerhard Delling wird nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Mai 2019 bei der ARD aufhören. "Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", sagte der 59-Jährige der Zeitung. Er denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach und wolle auch noch ein Buch schreiben, "vielleicht sogar einen Roman". Delling moderiert die "Sportschau" seit 1987 und gilt als Kenner des Fußballs.

