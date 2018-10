Austin Sebastian Vettel hat vor dem möglicherweise entscheidenden Rennen um den Formel-1-Titel in diesem Jahr einen schweren Rückschlag erlitten. Der Ferrari-Pilot wird in der Startaufstellung beim Großen Preis der USA um drei Startplätze nach hinten versetzt. Das gab die Rennleitung in Austin bekannt. Vettel war im ersten Freien Training bei einer Rotphase zu schnell gefahren. Vettel liegt vor dem Rennen am Sonntag 67 Punkte hinter Spitzenreiter und Mercedes-Star Lewis Hamilton.

