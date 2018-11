Steht in Paris in der Runde der besten Acht: Alexander Zverev.

Alexander Zverev beim in Paris im Viertelfinale

Paris Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Paris das Viertelfinale erreicht. Der 21-Jährige setzte sich am Donnerstag in der französischen Hauptstadt gegen den Argentinier Diego Schwartzman souverän mit 6:4, 6:2 durch.

Der gebürtige Hamburger verwandelte bei der mit 5,4 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:21 Stunden seinen ersten Matchball. In der Runde der besten Acht trifft die deutsche Nummer eins auf den Russen Karen Chatschanow, der sich in seinem Achtelfinale gegen den Amerikaner John Isner durchgesetzt hatte.