Pfannenstiel wird Sportvorstand in Düsseldorf

Sinsheim Lutz Pfannenstiel wird neuer Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Der 45-Jährige verlässt mit sofortiger Wirkung Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim und wechselt zu den Rheinländern, wie beide Vereine mitteilten.

"Bereits im ersten Gespräch habe ich gespürt, dass Fortuna Düsseldorf ein spannender Verein ist, in dem sich sehr viel bewegen lässt", sagte Pfannenstiel in der Mitteilung. Er soll seine Arbeit beim Aufsteiger am 16. Dezember aufnehmen. In Hoffenheim war der frühere Torhüter "Leiter Internationale Beziehungen".