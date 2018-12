Anfield, Salah und etwas Glück - Klopp mit Liverpool weiter

Jürgen Klopp hat es mit dem FC Liverpool gerade noch ins Champions-League-Achtelfinale geschafft. In einem mitreißenden Spiel siegten die Reds gegen den SSC Neapel mit 1:0 (1:0) und sind damit Zweiter hinter Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel.

"Ich bin so was von stolz, was die Jungs hier abgerissen haben", schwärmte Klopp beim TV-Sender Sky. Damit könnte es im Achtelfinale auch zum Duell mit Borussia Dortmund kommen.

ANFIELD: Im heimischen Stadion an der Anfield Road ist der FC Liverpool eine Macht. Die Reds gewannen alle drei Heimspiele in der Gruppe C, während es in der Fremde drei Niederlagen für den Premier-League-Spitzenreiter setzte. Ohnehin ist Liverpool unter Jürgen Klopp in 15 Europacup-Heimspielen noch ungeschlagen. Schon in der letzten Saison hatte es Gala-Auftritte gegen Manchester City (3:0) und AS Rom (5:2) im Viertel- bzw. Halbfinale gegeben. "Es ist außergewöhnlich, zu was das Stadion mit dieser Mannschaft in der Lage ist", sagte Klopp.

MATCHWINNER: Im entscheidenden Gruppen-Finale war auf Superstar Mohamed Salah Verlass. Der Ägypter erzielte den Siegtreffer und war an mehreren Großchancen beteiligt, nachdem er in dieser Saison noch nicht so richtig auf Touren gekommen war. Sein Formanstieg hatte sich aber schon beim 4:0 in Bournemouth am vergangenen Wochenende angedeutet, als er dreimal traf. "Er ist ein Weltklasse-Spieler und hat es wieder für uns gerichtet", sagte Liverpools James Milner. Salah war in der vergangenen Saison der überragende Spieler im Liverpool-Dress, als er mit 32 Treffern bester Premier-League-Schütze gewesen war und auf dem Weg ins Champions-League-Finale zehn Mal getroffen hatte.

SITUATION: Liverpool zieht als Zweiter hinter Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel ins Achtelfinale ein. Damit könnte die Klopp-Elf in der nächsten K.o.-Runde auf einen Hochkaräter wie Titelverteidiger Real Madrid, FC Barcelona, aber auch Borussia Dortmund treffen.

ZITAT: "Wenn ich gewusst hätte, dass Allisson so gut ist, hätte ich das Doppelte gezahlt." (Jürgen Klopp im dänischen TV über Torhüter Allison, der in der Nachspielzeit den Sieg rettete. Liverpool hatte den Keeper in der Sommerpause für 75 Millionen Euro verpflichtet.)