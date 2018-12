Biathlon-Weltmeister Doll wird Sprint-Dritter in Hochfilzen

Hochfilzen Weltmeister Benedikt Doll ist beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Dritter im Sprint geworden.

An der Stätte seines größten Erfolges musste sich der fehlerfrei schießende Schwarzwälder über die zehn Kilometer nur dem Norweger Johannes Thingnes Bö und dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben. Bö musste einmal in die Strafrunde und war trotzdem 10,2 Sekunden schneller als Doll, Fourcade war ebenfalls ohne Schießfehler geblieben und lag am Ende 1,6 Sekunden vor dem Deutschen.

Der am Schießstand ebenfalls fehlerfrei gebliebene Olympiasieger Arnd Peiffer komplettierte als Fünfter das gute deutsche Ergebnis. Erik Lesser (1 Fehler/Platz 17), Johannes Kühn (2 Fehler/Platz 23), Simon Schempp (1 Fehler/Platz 25) und Philipp Horn (1 Fehler/Platz 33) wollen in der Verfolgung weiter nach vorne.

Der 28 Jahre alte Doll war 2017 in Hochfilzen Sprint-Weltmeister geworden. "Ich habe mir das ins Gedächtnis gerufen. Und mir gesagt, du kannst an dem Schießstand gut schießen. Es hat einfach super geklappt", sagte der Skijäger im ZDF.

Zum Auftakt in Hochfilzen waren die Frauen am Donnerstag im Sprint ohne Podestplatz geblieben, Vanessa Hinz war als beste Deutsche Elfte. Auf den WM-Strecken von 2017 stehen am Wochenende neben den Verfolgungsrennen auch die ersten Staffelwettbewerbe der Saison an.