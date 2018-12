Hopp erspielt sich Traummatch gegen van Gerwen - "Chance da"

London Seine Auftaktaufgabe meistert Max Hopp in London erstaunlich souverän. Der "Maximiser" steht erstmals in Runde drei und darf dort gegen den besten Darts-Profi der Welt spielen. Dieser hat zum Start mit "einer dummen Person" und einer Bierdusche zu kämpfen.

Max Hopp hat Darts-Deutschland den ersten Sieg bei dieser WM beschert und sich ein Traumduell mit Primus Michael van Gerwen auf der größtmöglichen Bühne erspielt.

Der 22 Jahre alte Hesse besiegte am Samstag den Niederländer Danny Noppert überraschend klar mit 3:0 und steht damit erstmals in seiner Karriere in der 3. Runde des wichtigsten Turniers des Jahres. Dort erwartet Hopp am kommenden Samstag (23.00 Uhr) das Duell mit dem niederländischen Weltranglistenersten, der seinen Auftakt ebenfalls souverän gestaltete. "Ich bin mega happy, dass ich gegen Michael spielen darf. Er ist der Beste der Welt, es wird sehr schwer, ihn herauszufordern", sagte Hopp.

Mit seiner Leistung zum Start in die WM im Londoner Alexandra Palace setzte aber auch "The Maximiser" ein deutliches Zeichen. Hopp traf über 52 Prozent seiner Doppel-Felder, ein herausragender Wert. "Dass das Spiel meinen Reifeprozess unterstreicht, würde ich so unterschreiben", erklärte er dem Portal dartn.de bei seiner Rückkehr auf die WM-Bühne nach zwei Jahren.

Sein Soll hat er mit dem Sieg gegen Noppert bereits erfüllt, das Duell mit van Gerwen wird nun zu einem Bonusspiel. "Jedes Set ist da ein voller Gewinn. Ich hoffe, dass ich es schaffen kann, dass es knapp wird", erklärte Hopp, der in seiner sechstägigen Wettkampfpause zurück nach Deutschland fliegt und sich in der Heimat auf den Höhepunkt im Ally Pally am kommenden Samstag einstimmt.

Mutig erklärte er: "Die Chance ist da, aber ich muss zu 100 Prozent da sein." Hopp gelang am Samstag der erste deutsche Sieg, nachdem Martin Schindler und Robert Marijanovic schon in Runde eins gescheitert waren. Marijanovic verlor am Samstag nach 2:0-Führung noch mit 2:3 gegen Richard North aus England. Der zweitbeste deutsche Profi Schindler verlor 2:3 gegen den Neuseeländer Cody Harris.

Van Gerwen hatte zum Start eine Schrecksekunde zu überstehen. Der Niederländer wurde am Samstagabend von der Bierdusche eines Fans erwischt. "Ich wusste nicht, wie ich auf diesen Vorfall reagieren soll, weil sowas wirklich noch nie passiert ist", sagte van Gerwen, der auf offener Bühne minutenlang mit den Tränen kämpfte.

Auf Twitter nannte MvG den Übeltäter, der ihn unmittelbar vor seinem Einlauf mit Bier vollgespritzt hatte, eine "dumme Person". Hopp will den Darts-Meister auf andere Art attackieren - sportlich. "Natürlich habe ich Respekt für seine Leistungen. Irgendwann muss man solche Jungs aber auch einmal herausfordern", sagte Hopp.