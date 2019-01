Rebensburg holt Top-10-Ergebnis beim Super-G in Cortina

Cortina d'Ampezzo Viktoria Rebensburg hat beim vorletzten Super-G vor den Weltmeisterschaften den neunten Platz belegt.

Gut zwei Wochen vor der ersten Medaillenentscheidung in Are fehlten Deutschlands bester Skirennfahrerin in Cortina d'Ampezzo zur Spitze 0,74 Sekunden. Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA und stahl damit ihrer Teamkollegin Lindsey Vonn kurzzeitig die Show. Vonn schied wie viele andere aus und stellte danach in einem TV-Interview ein mögliches sofortiges Karriereende in Aussicht.

Zweite wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,14 Sekunden), Dritte Tamara Tippler aus Österreich. Kira Weidle kam auf den guten 19 Platz. Die anderen Deutschen verpassten die Punkte.