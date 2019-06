Kapitän Neuer spricht vom EM-Titelgewinn 2020

Venlo Ein Jahr nach dem WM-Desaster in Russland werden bei der Fußball-Nationalmannschaft schon wieder Titelgewinne ins Visier genommen.

Man wolle die EM-Qualifikation nach dem positiven Start mit dem 3:2 gegen die Niederlande "so durchziehen, dass wir im nächsten Sommer bei der EM 2020 so gut und so konkurrenzfähig dastehen, um den Titel zu gewinnen", sagte Kapitän Manuel Neuer in Venlo: "Wir wollen im nächsten Sommer angreifen!" Der Torhüter nannte sechs Punkte aus den anstehenden Partien in Weißrussland und gegen Estland als nächstes Nahziel. Damit solle auch dem fehlenden Bundestrainer Joachim Löw gezeigt werden, "dass er sich auf uns verlassen kann".

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem großen Umbruch im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Russland derzeit kein internes Führungsgremium. "Es gibt keinen offiziellen Mannschaftsrat", berichtete Kapitän Manuel Neuer. Es gebe aktuell lediglich "verschiedene Runden", in denen "themenbezogen" Teambelange besprochen würden, sagte der Torhüter des FC Bayern.

Etliche langjährige Führungsspieler wie die 2014-Weltmeister Mats Hummels, Jérôme Boateng, Sami Khedira oder Thomas Müller sind im Verlauf der vergangenen Saison von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert worden. Neben Kapitän Neuer (33) ist Toni Kroos (29) aktuell der erfahrenste Akteur im Nationalteam. Im Zuge des Verjüngungsprozesses soll sich bis zur EM 2020 wieder ein Mannschaftsrat entwickeln.

Nach eigenen Angaben hat Neuer noch keinen Zeitpunkt für ein mögliches Karriereende im Kopf. "Ich liebe meinen Beruf, ich liebe es auf dem Platz zu stehen. Ich möchte solange spielen wie mein Körper sagt, es funktioniert, es macht Spaß", sagte der 33 Jahre alte Kapitän der DFB-Auswahl in Venlo. "Wichtig ist natürlich auch, gebraucht zu werden", ergänzte Neuer: "Diese Punkte sollten alle stimmen."

Der Weltmeister von 2014 fühlt sich aktuell "sehr gut", auch wenn er in der jüngeren Vergangenheit häufiger verletzt pausieren musste. "Ich mache dementsprechend erstmal weiter", sagte der ehemalige Schalker. Neuer steht beim FC Bayern noch bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag. Seit seinem Debüt im Juni 2009 hat er 86 Länderspiele für Deutschland bestritten.