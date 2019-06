Ronaldo vor Finale: "Hoffe, dass Portugal gewinnt"

Porto Nach seiner Gala-Vorstellung im Halbfinale der Nations League peilt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo im eigenen Land seinen ersten Titel mit Portugal an.

"Auf wen auch immer wir jetzt treffen, es wird schwierig. England und die Niederlande sind beide exzellente Teams", sagte der 34-Jährige nach seinem Dreierpack und dem 3:1-Sieg gegen die Schweiz auf uefa.com.

England und die Niederlande spielen im zweiten Halbfinale am 6. Juni (20.45 Uhr/DAZN) um den Einzug ins Endspiel am 9. des Monats in Porto. "Ich hoffe, dass Portugal gewinnt, das Stadion voll sein wird und die Fans uns so wie heute unterstützen können."