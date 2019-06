Porto Fußball-Europameister Portugal ist erster Sieger der Nations League. Die Gastgeber gewannen das Endrunden-Finale in Porto gegen die Niederlande mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Gonçalo Guedes in der 60. Minute. Platz drei belegte zuvor England, das im Elfmeterschießen 6:5 gegen die Schweiz siegte. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es in Guimarães 0:0 gestanden.

