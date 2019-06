Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will den Vertrag mit Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger einem Medienbericht zufolge vorzeitig verlängern. "Wir sind in Gesprächen und es gibt auch Signale, dass er bleiben will", wird Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler von der "Bild" zitiert. "Wir würden gerne mit Julian weitermachen, weil wir total zufrieden mit ihm sind." Baumgartlingers Kontrakt in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2020.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder