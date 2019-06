U21 startet EM-Mission mit öffentlichem Training

Fagagna Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einer öffentlichen Trainingseinheit in ihre EM-Mission in Italien und San Marino gestartet. Zwei Tage vor dem DFB-Auftaktspiel gegen Dänemark nahmen alle 23 Profis im Kader an der Einheit in Fagagna teil.

Vor zahlreichen Zuschauern absolvierte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ihr erstes Training nach der Ankunft in Italien. Die Mannschaft hatte am Freitagabend ihr Quartier in Fagagna bei Udine bezogen. In Udine startet das Team am Montag auch ins Turnier.

Nach dem Auftaktspiel gegen Dänemark ist Serbien mit dem Frankfurter Luka Jovic am Donnerstag kommender Woche zweiter Gegner der deutschen Nachwuchsfußballer. Drei Tage später geht es dann zum Abschluss der Gruppenphase gegen Österreich. Nur der Gruppensieger sowie der beste der drei Gruppendritten ziehen ins Halbfinale ein. Minimalziel der deutschen Auswahl, die nach dem EM-Triumph von 2017 Titelverteidiger ist, ist das Halbfinale und damit die Qualifikation für Olympia.