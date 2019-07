Vettel Zweiter bei Verstappen-Sieg in Hockenheim

Hockenheim Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Rennen in Hockenheim nach einer sensationellen Aufholjagd den zweiten Platz belegt. Der Ferrari-Fahrer kämpfte sich beim verregneten Großen Preis von Deutschland vom letzten Startplatz noch fast nach ganz vorne und musste sich nur Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden geschlagen geben. Platz drei ging an den Russen Daniil Kwjat im Toro Rosso. Erstmals in dieser Saison schaffte es Mercedes nicht auf das Podest. Valtteri Bottas schied aus, Lewis Hamilton wurde Elfter.