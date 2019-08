Eintracht Frankfurt fertigt Vaduz ab - Play-offs fast fix

Eintracht Frankfurt gewann locker in Liechtenstein.

Vaduz Das war einfach: Der Schweizer Zweitligist Vaduz ist für die Eintracht keine große Herausforderung. Das Hütter-Team scheint für den Pflichtspiel-Start in Deutschland bestens gerüstet.

Eintracht Frankfurt kann nach einem deutlichen Sieg in der Idylle Liechtensteins für die Play-offs der Europa League planen.

Das Team von Trainer Adi Hütter gewann ohne Probleme mit 5:0 (3:0) beim völlig unterlegenen FC Vaduz, der im Alltag in der 2. Schweizer Liga kickt. Vor herrlicher Bergkulisse erzielten Filip Kostic (11./27. Minute), Dominik Kohr (41.), Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.) die Tore für die Hessen, für die das Überstehen der dritten Qualifikationsrunde im Rückspiel am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) nur noch Formsache sein sollte.

Noch ohne Neuverpflichtung Kevin Trapp setzte Coach Hütter auf eine Formation mit sechs Mittelfeldspielern und Paciencia als einziger Spitze. Der Gegner agiere "kompakt, geschlossen und unheimlich fleißig", hatte Sport-Vorstand Fredi Bobic dem Außenseiter im Vorfeld bei Nitro attestiert. Dementsprechend sollte der Riegel über ein agiles und variables Mittelfeld geknackt werden. Rückkehrer Martin Hinteregger stand vor 5908 Zuschauern gleich wieder in der Startelf.

Die Lücken boten sich der Eintracht dann schneller als gedacht: Schon nach weniger als einer Minute köpfte Hinteregger nach einer Ecke freistehend am Tor vorbei, die Unterlegenheit der Gastgeber war in allen Belangen deutlich zu sehen. Auch bei Torwart Benjamin Büchel, der einen flatternden 30-Meter-Fernschuss von Flügelflitzer Kostic trotz freier Sicht nicht entschärfen konnte. "Das war ein Flatterball, aber es war ein beherzter Schuss", kommentierte Sportdirektor Bruno Hübner. In der Folge boten sich erst recht Räume.

"Wir werden versuchen, auf Sieg zu spielen und müssen den Grundstein für das Weiterkommen legen", hatte der Österreicher Hütter, der nur knapp 40 Kilometer von Vaduz entfernt aufgewachsen ist, gefordert. Seine Spieler setzten dies bis auf minimale Unsicherheiten in der Defensive beeindruckend konsequent um.

Nach knapp einer halben Stunde schickte Paciencia Teamkollege Kostic, dieser erzielte von links kommend souverän das 2:0. Spätestens ab diesem Zeitpunkt stellte sich nur noch die Frage nach der Höhe des Sieges. Noch vor der Pause agierte Vaduz nach einer Ecke nachlässig, Neuzugang Kohr, der im Sommer von Bayer Leverkusen gekommen war, nutzte dies aufmerksam für den dritten Treffer.

Die zweite Halbzeit wurde drei Tage vor dem Pokalspiel bei Waldhof Mannheim zum Schaulaufen für die Eintracht. Paciencia und Gacinovic sorgten für den hochverdienten Endstand, der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic traf noch die Latte (90.+1). In den Play-offs (22. und 29. August) würde es gegen Racing Straßburg oder den bulgarischen Vertreter Lokomotive Plowdiw gehen. Das Hinspiel gewannen die Franzosen auswärts mit 1:0.