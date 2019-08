Nationalspieler Gündogan verlängert bei Manchester City

Manchester (dpa) – Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat die zeitliche Länge der Verhandlungen mit Manchester City nicht belastet.

"City war für mich immer in der Pole Position, und ich habe auch zu keiner Zeit etwas anderes behauptet", erklärte Gündogan, dem bereits vor Monaten eine Vertragsverlängerung angeboten worden war, der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag unterschrieb der Profi einen neuen Vertrag beim englischen Meister bis 30. Juni 2023.

Der 28 Jahre alte Nationalspieler ist trotz zweier Meistertitel sowie dem bisher einmaligen Vierfach-Triumph mit dem Gewinn aller vier englischen Trophäen Supercup, Ligapokal, FA-Cup und Meisterschaft in einer Saison hungrig auf weitere Erfolge. Er habe mit Manchester "noch einiges vor", erklärte Gündogan: "Ich sehe meine Mission hier noch lange nicht als beendet an und will noch weitere Titel holen. Auch die Champions League bleibt ein großes Ziel für uns. Um dies weiter zu verfolgen, sehe ich uns als Team bestens aufgestellt für die nächsten Jahre." Ein Ziel sei auch der dritte Meistertitel in Serie.

Doch nicht nur im Verein will Gündogan glänzen: "Auch in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft möchte ich mich hier mit guten Leistungen auf Top-Niveau weiter beweisen, um beim DFB-Team eine Schlüsselrolle einzunehmen."

Bei City sieht Gündogan die beste Basis, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen und erklärte sein Bleiben mit der "großen und spannenden Herausforderung in der besten Liga der Welt, das für mich perfekte Spielsystem unter Pep Guardiola sowie all die Wertschätzung, die ich hier in den vergangenen drei Jahren erfahren durfte." Gündogan war 2016 der erste Transfer, den der kurz zuvor von Bayern München gewechselte spanische Coach Guardiola verkündete.

"Mein angebliches Zögern wurde im Frühling so interpretiert, dass ich wechseln möchte. Ich habe aber immer versucht, alles offen und ehrlich zu kommunizieren", sagte Gündogan weiter. Im Frühling habe er sich einfach voll auf die wichtige Restsaison konzentrieren wollen: "Ich denke, meine Leistungen haben gezeigt, dass das der richtige Weg war."

Zwischenzeitlich war gar über eine Rückkehr in die Bundesliga spekuliert worden. Doch nach dem Sommerurlaub seien die Gespräche zwischen ihm und dem englischen Meister "wie angekündigt wieder sehr intensiv geworden", sagte der frühere Dortmunder: "Wir hatten uns beide als Ziel gesteckt, dass wir vor dem 1. Spieltag noch alles unter Dach und Fach bekommen. Und das ist uns auch gelungen." Die Premier League startet an diesem Wochenende in die neue Spielzeit.