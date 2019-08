New York Alexander Zverev ist in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi siegte in New York in fünf Sätzen gegen Radu Albot aus der Republik Moldau. Ebenfalls in die nächste Runde eingezogen sind Jan-Lennard Struff und Cedrik-Marcel Stebe. Bei den Damen schafften es Julia Görges und Andrea Petkovic.

