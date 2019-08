Hoeneß verkündet Entscheidung: "Langer Prozess"

München Der FC Bayern ohne Uli Hoeneß? Das Unvorstellbare wird schon bald Realität. Der Vereinspatron will seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratschef an den ehemaligen Adidas-Chef Herbert Hainer übergeben. Klar scheint dennoch: Ein Uli Hoeneß verschwindet nicht.

Uli Hoeneß war darum bemüht, wenigstens noch ein wenig Ungewissheit um seinen Rückzug aus der Führungsspitze des FC Bayern München zu streuen.

"Ich habe gesagt, dass ich morgen meine Entscheidung bekanntgebe, die getroffen ist", sagte der 67-Jährige beim Empfang des Double-Gewinners FC Bayern München beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in der Staatskanzlei.

Ein Geheimnis ist freilich nicht mehr, was Hoeneß heute erst dem von ihm angeführten Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Meisters und dann auch der Öffentlichkeit mitteilen will: Der Vereinspatron wird sich Ende des Jahres aus der ersten Bayern-Reihe zurückziehen.

Hoeneß wird Ende November auf der Mitgliederversammlung nicht wieder als Präsident kandidieren. Und auch den Aufsichtsratsvorsitz will er anschließend aufgeben. Beide Ämter soll der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer (65) übernehmen. "Das ist ein langer Prozess", sagte Hoeneß zu seiner Entscheidungsfindung.

Hoeneß zieht sich also nach 40 Jahren als Manager und Präsident zurück - aber natürlich nicht komplett. Er möchte zum einen Mitglied im Aufsichtsrat bleiben. Und er kündigte am Mittwoch an: "Die Hilfe für den FC Bayern hat nichts mit dem Amt zu tun. Ich habe gesagt, dass ich immer zur Verfügung stehe." Dafür braucht ein Uli Hoeneß keine offizielle Funktion, der Vereins ist ja sein Lebenswerk.

Während Hoeneß bei der Bayern-Ehrung im Münchner Hofgarten noch ein kleines Geheimnis um seinen Rückzug machte, taten das alle anderen nicht mehr. "Es ist schwer zu sagen, was sich ändern wird", meinte Mannschaftskapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer: "Ich denke, auch wenn Uli Hoeneß nicht mehr Präsident sein sollte oder nicht mehr dabei ist, ist es so, dass er nicht locker lässt. Er wird dem FC Bayern immer verbunden bleiben, immer unterstützen, immer helfen."

Ministerpräsident Söder erklärte: "Eines weiß ich, er wird dem Verein sicherlich irgendwie erhalten bleiben." Der CSU-Politiker bezeichnete Hoeneß als "Vater des FC Bayern". Dieser werde "dem Verein in jeder Beziehung emotional verbunden bleiben. In welcher Funktion, das entscheidet er selbst."

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber gab als Bayern-Aufsichtsrat erste Einblicke in Hoeneß' Beweggründe. Neben privaten Überlegungen sei es die Kritik an ihm auf der letztjährigen Mitgliederversammlung gewesen, aber auch "Zwistigkeiten" mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, etwa im Umgang mit Trainer Niko Kovac. Interessant und spannend könnte es also noch einmal werden, wenn Hoeneß selbst seine Beweggründe schildert.

Die Deutsche Presse-Agentur zählt verschiedene Stationen im Leben von Uli Hoeneß auf:

7. Juli 1974: Zwei Jahre nach dem EM-Titel jubelt Uli Hoeneß auch als Fußball-Weltmeister. Dreimal gewinnt er den Europapokalsieger der Landesmeister mit dem FC Bayern. Dazu kommen drei Meistertitel und ein Pokalsieg. Den Weltpokal gewinnt er 1976. Wegen einer chronischen Knieverletzung beendet er 1979 mit nur 27 Jahren seine Karriere.

1. Mai 1979: Die Manager-Laufbahn beginnt. Im grauen Sakko und mit einem Notizblock unter dem Arm übernimmt Hoeneß das Büro seines Vorgängers Robert Schwan. Ein Schreibtisch und ein Sideboard mit einem Telefon drauf - so sah es damals aus im Büro. Zwei Stunden telefoniert Hoeneß herum, dann ist der erste Arbeitstag vorbei.

17. Februar 1982: Der 30-jährige Hoeneß überlebt wie durch ein Wunder als einziger an Bord den Absturz mit einem Propellerflugzeug auf dem Weg nach Hannover zu einem Länderspiel.

23. Mai 2001: Der FC Bayern wird erstmals Champions-League-Sieger, der größte sportliche Erfolg für Hoeneß als Manager. In diesem Amt bejubelt der Mr. FC Bayern auch den UEFA-Cup-Erfolg 1996. 16 Meisterschaften, neun Pokalsiege und ein weiterer Weltpokalerfolg kommen noch dazu.

27. November 2009: Mit imposanten 99,3 Prozent der knapp 4500 abstimmenden Mitglieder wird Hoeneß erstmals zum Club-Präsidenten gewählt. Bei Ovationen und "Uli, Uli"-Rufen unterdrückt er Tränen. Titel feiert Hoeneß auch in diesem Amt zuhauf. Höhepunkt ist das einzigartige Triple 2013 inklusive des Champions-League-Titels.

13. März 2014: Das Landgericht München spricht Hoeneß wegen Hinterziehung von mindestens 28,5 Millionen Euro Steuern schuldig. Er wird zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Hoeneß akzeptiert seine Haftstrafe, tritt von seinen Ämtern beim FC Bayern zurück. "Wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht!", kündigt Hoeneß wenig später bei einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung an. Einen Monat später begibt er sich in Haft.

25. November 2016: Neun Monate nach seiner Haftentlassung steht der große Tag der Wiederwahl an. Beklatscht wie in einem Fußballstadion und unter Sprechchören nimmt der 64-Jährige voller Stolz die Wahl an. "Ich verspreche Euch, ich werde Euch nicht enttäuschen", erklärt er. Mehr als 97 Prozent der über 7000 Mitglieder votieren für ihn.

30. November 2018: Bei der Jahreshauptversammlung gibt Hoeneß nähere Einblicke in den Umbruch der Club-Führung, bei dem Oliver Kahn eine zentrale Rolle spielen soll. Er selbst wird am Ende des Abends ungewöhnlich hart kritisiert, es gibt sogar Buh-Rufe. "Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber", gesteht Hoeneß kurz darauf.

29. August 2019: Hoeneß will zunächst vor dem Aufsichtsrat die Entscheidung zu seiner Zukunft beim FC Bayern bekanntgeben, "die getroffen ist". Auf der Jahreshauptversammlung Ende November will er sich nicht mehr als Präsident zur Wahl stellen. Auch den Vorsitz des Aufsichtsrates will er abgeben. Beide Ämter soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer (65) übernehmen. Hoeneß will Mitglied im Aufsichtsrat bleiben. Ganz geht er damit nicht. "Die Hilfe für den FC Bayern hat nichts mit dem Amt zu tun", sagte er am Mittwoch.