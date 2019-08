Löw startet in EM-Saison - Waldschmidt ein Debütkandidat

Ohne den verletzten Leroy Sané, aber dafür wohl mit Junioren-Top-Stürmer Luca Waldschmidt startet Joachim Löw in die EM-Saison.

Das Offensivtalent aus Freiburg wird allseits im Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft erwartet, das der Bundestrainer über die Social-Media-Kanäle des Deutschen Fußball-Bundes bekanntgeben will. Der 23-Jahre alte Waldschmidt vom SC Freiburg avancierte bei der U-21-EM im Juni mit sieben Treffern zum besten Torschützen des Turniers. Nach dem langfristigen Ausfall von Sané wegen eines Kreuzbandrisses hat Löw eine Vakanz im Offensivbereich. Als weiterer U21-Vize-Europameister ist Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen als möglicher DFB-Neuling im Gespräch.

Im Aufgebot zurückerwartet wird Toni Kroos. Der Topstar von Real Madrid hatte von Löw für die Juni-Partien in Weißrussland (2:0) und gegen Estland (8:0) eine Auszeit gewährt bekommen. Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der damals angeschlagen passen musste, dürfte ebenfalls wieder zum Team gehören.

Löw selbst hatte im Juni die Mannschaft wegen einer Verletzung nicht betreuen können und war durch seinen Assistenten Marcus Sorg vertreten worden.

Bei der Fortsetzung der EM-Qualifikation trifft Deutschland nach bislang drei Siegen in drei Spielen am 6. September in Hamburg auf die Niederlande. Drei Tage später steht das Duell bei den in der Ausscheidungsrunde ebenfalls noch unbesiegten Nordiren in Belfast an. Mit zwei weiteren Erfolgen wäre die Teilnahme an der Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 fast schon gesichert.