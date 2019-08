New York Julia Görges ist Andrea Petkovic bei den US Open in die dritte Runde gefolgt. Die 30-Jährige Tennisspielerin setzte sich in New York gegen Francesca Di Lorenzo aus den USA mit 7:5, 6:0 durch. Görges trifft nun auf die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens. Zuvor hatte bereits Petkovic die zweite Runde überstanden. Die Darmstädterin bezwang die an Nummer sechs gesetzte Tschechin Petra Kvitova.

