Leclerc im Formel-1-Abschlusstraining vorn

Singapur. Ferrari-Jungstar Charles Leclerc ist im Abschlusstraining der Formel 1 in Singapur etwas überraschend die Bestzeit gefahren.

Der Monegasse verwies WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes und seinen Teamkollegen Sebastian Vettel auf die Plätze zwei und drei. Am Vortag waren die Ferrari auf dem Marina Bay Street Circuit noch deutlich langsamer als die anderen Topteams gewesen.

Der 21 Jahre alte Leclerc kam nach seinen jüngsten Siegen in Spa und Monza mit großem Selbstbewusstsein nach Singapur. Dennoch hatte man sich im Ferrari-Lager nur geringe Siegchancen auf dem kurvenreichen Stadtkurs ausgerechnet.

Renault-Fahrer Nico Hülkenberg belegte im letzten Training vor der Qualifikation den neunten Platz. Nach einem Crash von Sergio Perez war die Einheit für sieben Minuten unterbrochen. Der Mexikaner krachte mit seinem Racing-Point-Auto seitlich in die Bande, sein rechter Hinterreifen platzte. Kurz nachdem die Trümmerteile entfernt waren, leistete sich auch Hamilton einen seltsamen Dreher direkt nach der Boxenausfahrt. Sein Silberpfeil blieb aber unbeschädigt.

In der Gesamtwertung liegt der Brite vor dem 15. Saisonlauf am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) schon 63 Punkte vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Dahinter folgen Red-Bull-Fahrer Max Verstappen, Leclerc und Vettel bereits mit großem Abstand. Hamilton hat das Rennen in Singapur in den beiden Vorjahren gewonnen.